У Путіна пригрозили "страшною війною" через постачання зброї Україні
Постачання Україні наступального озброєння призведуть до "глобальної катастрофи". А рішення США та ЄС про військову допомогу ЗСУ нібито "ведуть світ до страшної війни" і "зовсім іншим бойовим діям".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна.
"Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використане для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як вони погрожують, - це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї", - заявив він.
На його думку, рішення Вашингтона та Брюсселя "ведуть світ до страшної війни" і "зовсім іншим бойовим діям".
"З огляду на технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які приймають такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни", - говорить Володін.
Як повідомлялось, висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення.
Раніше американський генерал Бен Годжес переконаний, що ЗСУ можуть відкинути росіян на території, окуповані до 24 лютого, протягом наступних двох місяців.
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