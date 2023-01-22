У Путіна пригрозили "страшною війною" через постачання зброї Україні

Постачання Україні наступального озброєння призведуть до "глобальної катастрофи". А рішення США та ЄС про військову допомогу ЗСУ нібито "ведуть світ до страшної війни" і "зовсім іншим бойовим діям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна.

"Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використане для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як вони погрожують, - це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї", - заявив він.

На його думку, рішення Вашингтона та Брюсселя "ведуть світ до страшної війни" і "зовсім іншим бойовим діям".

"З огляду на технологічну перевагу російської зброї, закордонним політикам, які приймають такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни", - говорить Володін.