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Риторика Путіна свідчить про те, що він не відмовився від своїх цілей у війні проти України, - ISW

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 04:31
Риторика Путіна свідчить про те, що він не відмовився від своїх цілей у війні проти України, - ISW Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.

"Путін заявляв, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як "таран" проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД", - вказують в ISW.

Фахівці розповіли, що маразматичні висловлювання свого диктатора підтримав спікер держдуми В'ячеслав Володін. Депутат говорив, що "Україна окупована НАТО" та "стала колонією США".

В Інституті вивчення війни наголосили, що така риторика несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про закінчення війни, яку розпочала Росія.

"Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати", - додали аналітики.

Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес переконаний, що ЗСУ можуть відкинути росіян на території, окуповані до 24 лютого, протягом наступних двох місяців.

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Війна Росії проти України
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