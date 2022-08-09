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У Путина пригрозили "демилитаризировать" после строительства в Украине завод Bayraktar

Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Кремль пригрозил "демилитаризировать" завод по производству турецких беспилотников Bayraktar после того, как он будет построен в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, - это нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью "специальной военной операции", - заявил он.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что владелец компании по производству беспилотников "Байрактар" уже приобрел земельный участок в Украине, а также разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

Кроме того, ранее президент РФ Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану наладить производство ударных беспилотников "Байрактар" в России.

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