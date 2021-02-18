У Путина пожаловались на вмешательство со стороны ЕСПЧ из-за Навального

В Кремле заявили о попытке внутреннего вмешательства в судебные дела Российской Федерации со стороны Европейского суда по правам человека. Такая реакция вызвана призывом ЕСПЧ отпустить осужденного оппозиционера Алексея Навального.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым", - заявил Песков.
Он добавил, что Россия не ищет конфронтации, однако назвал такое решение ангажированным.
"Подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решения вызывают у нас очень много вопросов", - добавил Песков.
Напомним, вчера ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. Так, Палата из семи судей ЕСПЧ дала указание России в соответствии с правилом 39 регламента освободить оппозиционера.
Как писало РБК-Украина, российские власти не планируют выпускать Навального по требованию ЕСПЧ.
Отметим, Алексея Навального задержали по возвращению в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления. Впоследствии оппозиционера приговорили к 3,5 годам колонии.