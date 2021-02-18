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У Путина пожаловались на вмешательство со стороны ЕСПЧ из-за Навального

Автор: Игорь Литвиненко

В Кремле заявили о попытке внутреннего вмешательства в судебные дела Российской Федерации со стороны Европейского суда по правам человека. Такая реакция вызвана призывом ЕСПЧ отпустить осужденного оппозиционера Алексея Навального.​​​​​​​

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым", - заявил Песков.

Он добавил, что Россия не ищет конфронтации, однако назвал такое решение ангажированным.

"Подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решения вызывают у нас очень много вопросов", - добавил Песков.

Напомним, вчера ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. Так, Палата из семи судей ЕСПЧ дала указание России в соответствии с правилом 39 регламента освободить оппозиционера.

Как писало РБК-Украина, российские власти не планируют выпускать Навального по требованию ЕСПЧ.

Отметим, Алексея Навального задержали по возвращению в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления. Впоследствии оппозиционера приговорили к 3,5 годам колонии.

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Новости Украины ЕСПЧНавальныйПесков
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