У Путіна поскаржилися на втручання з боку ЄСПЛ через Навального

У Кремлі заявили про спробу внутрішнього втручання у судові справи Російської Федерації з боку Європейського суду з прав людини. Така реакція викликана закликом ЄСПЛ відпустити засудженого опозиціонера Олексія Навального.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Рішення є неправомірним, є дуже серйозною спробою втручання у внутрішні російські судові справи, що, з нашої точки зору, є неприпустимим", - заявив Пєсков.
Він додав, що Росія не шукає конфронтації, однак назвав таке рішення заангажованим.
"Подібні рішення, поспішність у прийнятті подібних рішень, явна ангажованість в ухваленні подібного рішення викликають у нас дуже багато питань", - додав Пєсков.
Нагадаємо, вчора ЄСПЛ зажадав від Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. Так, Палати з семи суддів ЄСПЛ дала вказівку Росії у відповідності з правилом 39 регламенту звільнити опозиціонера.
Як повідомляло РБК-Україна, російська влада не планують випускати Навального на вимогу ЄСПЛ.
Зазначимо, Олексія Навального затримали по поверненню в Росію з Німеччини, де він проходив лікування від наслідків отруєння. Згодом опозиціонера засудили до 3,5 років колонії.