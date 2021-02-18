У Путіна поскаржилися на втручання з боку ЄСПЛ через Навального

У Кремлі заявили про спробу внутрішнього втручання у судові справи Російської Федерації з боку Європейського суду з прав людини. Така реакція викликана закликом ЄСПЛ відпустити засудженого опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Рішення є неправомірним, є дуже серйозною спробою втручання у внутрішні російські судові справи, що, з нашої точки зору, є неприпустимим", - заявив Пєсков.

Він додав, що Росія не шукає конфронтації, однак назвав таке рішення заангажованим.

"Подібні рішення, поспішність у прийнятті подібних рішень, явна ангажованість в ухваленні подібного рішення викликають у нас дуже багато питань", - додав Пєсков.