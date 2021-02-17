Россия не собирается освобождать Навального по требованию ЕСПЧ
Российские власти не собираются выпускать оппозиционера Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Его решение позволяет не выполнять конституция РФ.
Об этом заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой, сообщает Tass.ru.
По его утверждению, конституция позволяет правительству игнорировать решение ЕСПЧ как политизированное и противоречащее основнову закону РФ.
"Если такое решение последует, то конечно, Российская Федерация исполнять его не будет. В конституциии есть норма, которая говорит о том, что международные обязательства страны исполняются, но при этом политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны", - сказал Толстой.
Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Российской Федерации немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. При этом суд руководствуется экстренным правилом, которое применяется редко.
Также сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против Россиииз-за ситуации с Навальным в марте этого года. Над санкциями начали работать еще на прошлой неделе.