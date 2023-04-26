ПАР відмовилася виходити із суду в Гаазі перед можливим приїздом Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті президента ПАР .

"Це роз'яснення слідує за помилкою в коментарі, зробленому під час брифінгу для ЗМІ, проведеного правлячим Африканським національним конгресом (АНК) про статус Південної Африки щодо МКС. На жаль, президент помилково заявив аналогічну позицію сьогодні під час прес-конференції", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Крім того, Південна Африка розглядає можливість внесення поправки до законодавства, яка зробить Римський статут внутрішнім, щоб він відображав усі статті Римського статуту. Це стосується положення статті 98 статуту, яке потребує відмови від імунітету для осіб, звинувачених МКС у третіх країнах, зазначається у заяві.