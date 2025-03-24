Путіна попередили про обвал цін на нафту, як перед крахом СРСР, - Reuters

Центральний банк Росії попередив кремлівських політиків про те, що США і ОПЕК здатні наповнити ринок нафти. Це може спровокувати повторення затяжного обвалу цін 1980-х років, який сприяв розпаду Радянського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Попередження прозвучало за кілька тижнів до того, як президент США Дональд Трамп і Володимир Путін і розпочали переговори про припинення війни проти України.

Трамп заявив, що може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо не буде мирної угоди. Він також пообіцяв збільшити видобуток нафти в США і закликав лідера ОПЕК Саудівську Аравію видобувати більше нафти, щоб допомогти світовій економіці.

Центральний банк РФ виступив із попередженням у презентації, підготовленій для обговорення під головуванням прем'єр-міністра Михайла Мішустіна в лютому.

Центральний банк, який не рідше ніж один раз на рік аналізує економічні ризики в закритих звітах, не повідомив, за якого сценарію ОПЕК і США можуть наповнити ринок і наскільки ймовірні ці ризики.

У своїх попередніх звітах, з якими ознайомилося агентство Reuters, центробанк називав ціни на нафту одним із ризиків для російської економіки, але ніколи не говорив докладно про те, як може виникнути тривалий цикл низьких цін на нафту.

Міністерство економіки також виступило з окремою презентацією для засідання, згадавши інші ризики для економіки, такі як зниження активності інвесторів, зростання витрат і "погані борги".

Хоча Сполучені Штати можуть і далі збільшувати видобуток нафти, левову частку приросту, найімовірніше, забезпечать інші виробники, які не входять до ОПЕК, такі як Гайана, Бразилія і Казахстан, де світові нафтові гіганти нарощують видобуток.

"Значний ризик становить ціна на нафту", - йдеться в одному зі слайдів, де серед ризиків згадується "значне зростання видобутку в Сполучених Штатах і за межами ОПЕК".

У документі також ідеться, що резервні потужності ОПЕК близькі до рекордного рівня і дорівнюють обсягу експорту російської сирої нафти.

"Історичний прецедент - після періоду високих цін на нафту в 1974-1985 роках, 18 (!!!) років низьких цін на нафту", - свідчив слайд презентації з використанням трьох знаків оклику.

Падіння радянського режиму разом із цінами на нафту

Для Росії, другого за величиною експортера у світі, нафта і газ стали водночас і силою, і слабкістю відтоді, як у СРСР відкрили один із найбільших у світі вуглеводневих басейнів у Західному Сибіру протягом десятиліть після Другої світової війни.

Протягом десятиліть високі ціни на нафту дозволяли Кремлю пом'якшувати наслідки падіння економіки та витрачати кошти на політичні кампанії за кордоном, такі як підтримка урядів від Куби до Анголи та В'єтнаму.

Коли ціни впали, економіка пішла під укіс, що спричинило вражаючі геополітичні наслідки, як, наприклад, 1991 року, коли розпався Радянський Союз.

Обвал цін на нафту в 1980-х роках унеможливив для Радянського Союзу конкурувати зі Сполученими Штатами в гонці озброєнь. Фінансові проблеми посилилися і призвели до розпаду Радянського Союзу, події, яку Путін неодноразово описував як трагедію.

Нині ціни на нафту становлять близько 70 доларів за барель - комфортний рівень для Росії, бюджет якої передбачає ціну на нафту в 69,7 долара за барель.

З 1991 року Москва пережила кілька фінансових потрясінь через низькі ціни на нафту. У 1998 році вона оголосила дефолт за зовнішнім боргом після того, як ціни впали до 10 доларів за барель.

У 2008 році Москві довелося задіяти свої фіскальні та резервні буфери для стабілізації економіки та стримування безробіття після того, як ціни на нафту впали через проблеми в секторі нерухомості в США.

Ціни на нафту також різко падали за останні 15 років, зокрема під час пандемії коронавірусу, однак короткостроковий характер спаду не став серйозним випробуванням стійкості Кремля.

Раніше цього місяця Путін розмовляв із впливовим наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом і наголосив на "значущості" нафтової угоди ОПЕК+ для стабільності світового нафтового ринку.

"Наголошено на прихильності Росії і Саудівської Аравії дотримання прийнятих на себе зобов'язань у рамках "ОПЕК+"", - ідеться в стенограмі телефонної розмови.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), загальні резервні потужності ОПЕК (невикористаний видобуток, який можна ввести в експлуатацію) становлять близько 5,3 млн барелів на добу, що близько до обсягу експорту російської нафти і палива.

Саудівська Аравія заявила, що здатна збільшити видобуток з нинішніх 9 млн барелів на добу до максимальної потужності в 12 млн барелів на добу протягом кількох місяців.