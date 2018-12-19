У Путіна пообіцяли перевірити стан здоров'я політв'язня Клиха

Фото: Станіслав Клих (youtube.com Радіо Свобода)

У разі необхідності політв'язень отримає медичну допомогу

Радник президента РФ, голова ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайло Федотов звернувся до компетентних органів з проханням перевірити інформацію про погіршення стану здоров'я українського політв'язня Станіслава Клиха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

За словами омбудсмена, Федотов повідомив їй цю інформацію у відповідь на відповідний запит щодо стану здоров'я політв'язня.

"Рада при президенту Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини направила звернення в компетентні органі Російської Федерації з проханням перевірити наведену Вами інформацію і у разі необхідності вжити заходів із забезпечення прав українського громадянина", - йдеться у листі до Денісової.

Нагадаємо, Денісова 18 грудня направила листа Федотову з вимогою надати українському політв'язню Станіславу Клиху медичну допомогу. Омбудсмен зазначила, що стурбована невтішними новинами, що стан його здоров’я критичний.

РБК-Україна повідомляло, що 17 грудня, стало відомо, що в українського політв'язня Станіслава Клиха значно погіршився стан здоров'я і є підозра на рак. Крім того, українець заявив, що сподівається на обмін перед Новим роком та планує знову розпочати голодування.