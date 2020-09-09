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У Путина подтвердили участие Козака в нормандской встрече

Автор: РБК-Украина

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак примет участие во встрече в нормандском формате в Берлине (Германия). Встреча политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции пройдет 11 сентября.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает regnum.ru.

"Козак в пятницу будет в Берлине, он будет участвовать во встрече помощников", - заявил Песков.

По его словам, повестка встречи не изменилась, она многократно закреплена и завизирована "нормандской четверкой".

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку встречи советников "нормандской четверки" и заявил, что она запланирована на 11 сентября. Он также рассчитывает, что по ее итогам будут понятны сроки нового саммита лидеров четырех стран. Ожидается, что на встрече в Берлине будут обсуждать срыв перемирия на Донбассе.

Отметим, сегодня на срочное заседание из-за обострения на Донбассе собралась Трехсторонняя контактная группа. Участники видеоконференции обсуждают, в том числе, угрозы пророссийских боевиков открыть огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Шумы.

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