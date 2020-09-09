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ТКГ собралась на срочное заседание из-за обострения на Донбассе

Киев, Среда 09 сентября 2020 12:32
ТКГ собралась на срочное заседание из-за обострения на Донбассе
Фото: глава украинской делегации Леонид Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) собралась на внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. На переговорах обсуждают сложившуюся ситуацию, в том числе в связи с угрозами боевиков атаковать украинские позиции возле поселка Шумы.

Об это РБК-Украина сообщил информированный источник.

Он уточнил, что внеочередное заседание созвал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации. Переговоры проходят по видеоконференции.

Отметим, на этой неделе боевики несколько раз анонсировали обстрел позиции ВСУ возле поселка Шумы под Горловкой. Они утверждают, что украинская армия якобы "обустраивает новые траншеи" вопреки условиям перемирия.

В штабе Операции объединенных сил эту информацию опровергли. Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили отсутствие изменений в районе населенного пункта Шумы с 5 июля. Об этом также говорится в соответствующем отчете ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте организации.

При этом "всеобъемлющее прекращение огня" на Донбассе началось 27 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины инициировал переговоры с российской стороной после обстрелов на Донбассе, в результате которых украинская армия понесла потери. Дата разговора пока неизвестна.

Ожидается, что на нормандской встрече на уровне политических советников Украина поднимет вопрос обострения на Донбассе.

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