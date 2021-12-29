У Путина подтвердили разговор с Байденом

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию, что 30 декабря Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джо Байден проведут телефонный разговор. По его словам, он состоится поздно вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", - сказал Песков.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что завтра состоится телефонный разговор Байдена и Путина. В частности, они обсудят ряд тем, среди которых предстоящие дипломатические контакты США и России.

Разговор двух лидеров запланирован на 22:30 по Киеву.