У Путина подтвердили право Украины на вступление в НАТО. Но сомневаются насчет сроков

По его словам, в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины мяч на стороне ЕС и НАТО.

"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - отметил Козак.

Он добавил, что единственное, что Россия может сделать в этих условиях - это разъяснить последствия для политических и экономических отношений.

"С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - подчеркнул он.