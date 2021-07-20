У Путина подтвердили право Украины на вступление в НАТО. Но сомневаются насчет сроков

Право Украины на вступление в НАТО или Европейский союз является исключительно ее суверенным правом. Но в Кремле сомневаются, что это произойдет в обозримом будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.
По его словам, в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины мяч на стороне ЕС и НАТО.
"По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - отметил Козак.
Он добавил, что единственное, что Россия может сделать в этих условиях - это разъяснить последствия для политических и экономических отношений.
"С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сам российский президент Владимир Путин говорил, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России.
Кроме того, в Кремле считают такой вариант развития событий угрозой для всей Европы.