У Путіна підтвердили право України на вступ до НАТО. Але сумніваються щодо термінів

За його словами, в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції України м'яч на боці ЄС і НАТО.

"За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в найближчому майбутньому. В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - зазначив Козак.

Він додав, що єдине, що Росія може зробити в цих умовах - це роз'яснити наслідки для політичних і економічних відносин.

"З тим, щоб вибір Києва був усвідомленим. У цьому наша прагматична позиція", - підкреслив він.