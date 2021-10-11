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У Путина поддержали статью Медведева об Украине: идет в унисон с позицией Кремля

Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина поддерживают тезисы, изложенные в статье замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о якобы бессмысленности контактов с руководством Украины. Они идут в унисон с позицией официального Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в статье Медведева "многое называется своими именами", и есть сложности восстановления диалога, поскольку предыдущие договоренности якобы не выполняются украинской стороной.

"Действительно, мы неоднократно говорили о невозможности прямых контактов двух президентов до тех пор, пока непонятно, что должно быть на повестке дня. Поэтому в этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, идет в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на разных уровнях", - добавил он.

Напомним, сегодня вышла статья Медведева, в которой он пишет о том, что на сегодня контакты с руководством Украины являются бессмысленными, и России следует дождаться "более вменяемой" власти в Киеве.

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Владимир ПутинДмитрий Медведев