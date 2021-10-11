В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на статью российского политика в статье журналу "Коммерсантъ ".

По его словам, Зеленский "вынужден бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами, мусульманской частью населения, умеренными аполитичными украинцами, русскими и представителями других этносов". Медведев считает, что из-за этого президенту Украины якобы тяжело.

Говоря об отношениях Москвы и Киева, Медведев указывает на вредность контактов с нынешними руководителями Украины.

"Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", - заявил он.

Он предложил дождаться появления в Украине "вменяемого руководства", которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны.