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У Путіна підтримали статтю Медведєва про Україну: йде в унісон з позицією Кремля

Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна підтримують тези, викладені в статті заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва про нібито безглуздість контактів з керівництвом України. Вони йдуть в унісон з позицією офіційного Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, в статті Медведєва "багато що називається своїми іменами", і є складнощі відновлення діалогу, оскільки попередні домовленості нібито не виконуються українською стороною.

"Дійсно, ми неодноразово говорили про неможливість прямих контактів двох президентів до тих пір, поки незрозуміло, що має бути на порядку денному. Тому в цьому плані все, що написано Дмитром Анатолійовичем, йде в унісон з тим, що в різних формулюваннях вже озвучувалося на різних рівнях", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні вийшла стаття Медведєва, в якій він пише про те, що на сьогодні контакти з керівництвом України є безглуздими, і Росії слід дочекатися "більш адекватної" влади в Києві.

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Володимир ПутінДмитро Медведєв