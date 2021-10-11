У Путіна підтримали статтю Медведєва про Україну: йде в унісон з позицією Кремля

У президента Росії Володимира Путіна підтримують тези, викладені в статті заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва про нібито безглуздість контактів з керівництвом України. Вони йдуть в унісон з позицією офіційного Кремля.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, в статті Медведєва "багато що називається своїми іменами", і є складнощі відновлення діалогу, оскільки попередні домовленості нібито не виконуються українською стороною.

"Дійсно, ми неодноразово говорили про неможливість прямих контактів двох президентів до тих пір, поки незрозуміло, що має бути на порядку денному. Тому в цьому плані все, що написано Дмитром Анатолійовичем, йде в унісон з тим, що в різних формулюваннях вже озвучувалося на різних рівнях", - додав він.