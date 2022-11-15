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У Путіна побоялися взяти відповідальність за ракетний обстріл Польщі

Глава міноборони РФ Сергій Шойгу (Фото: krenlin.ru)
Автор: Ростислав Шаправський

У Росії відмовилися брати відповідальність за обстріл польської території, внаслідок якого загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міноборони РФ.

У відомстві Сергія Шойгу не вигадали нічого кращого, ніж назвати те, що сталося, "провокацією польських ЗМІ". При цьому у російському міноборони відмовилися визнати, що їхні ракети вразили територію країни НАТО.

У РФ поспішили запевнити, що не завдавали ударів поблизу українсько-польського кордону, а уламки, зображені на фотографіях у ЗМІ, нібито не мають відношення до російських ракет.

Польська сторона поки що офіційно не коментувала цей інцидент. Тоді як в Офісі президента України назвали це завідомо спланованим "привітом" від Росії, який замаскований під "помилку".

Нагадаємо, за кілька годин до повідомлення про трагедію у польському Пшеводуві (Люблінське воєводство) Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

Більшість ракет 15 листопада вдалося збити силами ППО, проте ворожі війська змогли вразити кілька об'єктів енергетики. Через що багато регіонів України залишилися без електропостачання.

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