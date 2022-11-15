У Путіна побоялися взяти відповідальність за ракетний обстріл Польщі

У Росії відмовилися брати відповідальність за обстріл польської території, внаслідок якого загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міноборони РФ.

У відомстві Сергія Шойгу не вигадали нічого кращого, ніж назвати те, що сталося, "провокацією польських ЗМІ". При цьому у російському міноборони відмовилися визнати, що їхні ракети вразили територію країни НАТО.

У РФ поспішили запевнити, що не завдавали ударів поблизу українсько-польського кордону, а уламки, зображені на фотографіях у ЗМІ, нібито не мають відношення до російських ракет.

Польська сторона поки що офіційно не коментувала цей інцидент. Тоді як в Офісі президента України назвали це завідомо спланованим "привітом" від Росії, який замаскований під "помилку".