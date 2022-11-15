У Путина побоялись взять ответственность за ракетный обстрел Польши

В России отказались брать ответственность за обстрел польской территории, в результате которого погибло два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление минобороны РФ.

В ведомстве Сергея Шойгу не придумали ничего лучшего, чем назвать случившееся "провокацией польских СМИ". При этом в российском минобороны отказались признать, что их ракеты поразили территорию страны НАТО.

В РФ поспешили заверить, что не наносили ударов вблизи украинско-польской границы, а обломки, которые изображены на фотографиях в СМИ, якобы не имеют отношения к российским ракетам.

Польская сторона пока официально не комментировала этот инцидент. Тогда как в Офисе президента Украины назвали это заведомо спланированным "приветом" от России, который замаскирован под "ошибку".