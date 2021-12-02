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У Путина ответили Зеленскому на заявление о Донбассе и сильной армии Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в парламенте 1 декабря президент заявил, что страна обладает сильной армией и готова ее использовать. В Кремле ответили на эти слова украинского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на ТАСС.

Вероятность военных действий на Украине все еще высока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения", - заявил он.

Песков также ответил на слова президента Украины о сильной украинской армии.

"Что говорить о такой фразе главы государства, что у Украины сильная, мощная армия: "Мы не должны бояться говорить правду, мы хотим вернуть Донбасс - давайте". Давайте что, мы хотим спросить? На фоне этой агрессивной риторики, надо называть вещи своими словами, мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса", - заявил он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но еще не принял решение.

Вчера Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией.

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