У Путина ответили Зеленскому на заявление о Донбассе и сильной армии Украины

Вероятность военных действий на Украине все еще высока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения", - заявил он.

Песков также ответил на слова президента Украины о сильной украинской армии.

"Что говорить о такой фразе главы государства, что у Украины сильная, мощная армия: "Мы не должны бояться говорить правду, мы хотим вернуть Донбасс - давайте". Давайте что, мы хотим спросить? На фоне этой агрессивной риторики, надо называть вещи своими словами, мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса", - заявил он.