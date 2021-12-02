У Путіна відповіли Зеленському на заяву про Донбас і сильну армію України

Імовірність військових дій на Україні все ще висока, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це предмет особливої заклопотаності і стурбованості для нас. Ми в цілому бачимо досить, напевно, навіть агресивну, можна сказати, риторику з боку української влади. Ми бачимо підвищення інтенсивності провокаційних дій на лініях зіткнення", - заявив він.

Пєсков також відповів на слова президента України про сильну українську армію.

"Що говорити про таку фразу глави держави, що в України сильна, потужна армія: "Ми не повинні боятися говорити правду, ми хочемо повернути Донбас - давайте". Давайте що, ми хочемо запитати? На тлі цієї агресивної риторики, треба називати речі своїми словами, ми не можемо не відчувати стурбованість щодо Донбасу", - заявив він.