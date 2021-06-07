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У Путина ответили на возможность матча Украина - Россия: не подстегнет напряженность

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Москва, Понедельник 07 июня 2021 13:34
У Путина ответили на возможность матча Украина - Россия: не подстегнет напряженность Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Возможное проведения матча Украина - Россия на стадии плей-офф на Евро-2020 не подстегнет политическую напряженность между странами. Спорт должен оставаться вне политики.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Не подстегнет. Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", - ответил он на вопрос, может ли возможная встреча двух команд в четвертьфинале Евро-2020 привести к усилению напряженности между двумя странами.

Напомним, ранее Песков прокомментировал форму сборной Украины по футболу, с которой она поедет на Евро-2020. По его словам, следует дождаться официальной позиции от УЕФА.

До этого в пресс-службе УЕФА заявили, что форма украинской сборной, на которую нанесен лозунг "Слава Украине! Героям слава!" и контур Украины с оккупированным Крымом утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.

Дизайн стал известен накануне, но в России ряд различных чиновников успел возмутиться ее составляющим. Разумеется, критике поддалось наличие Крыма, а также приветствия "Слава Украине - Героям слава", которое в России называют "националистическими".

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