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У Путіна відповіли на можливість матчу Україна - Росія: не посилить напруженість

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Москва, Понеділок 07 червня 2021 13:34
У Путіна відповіли на можливість матчу Україна - Росія: не посилить напруженість Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Можливе проведення матчу Україна - Росія на стадії плей-офф на Євро-2020 не посилить політичну напруженість між країнами. Спорт повинен залишатися поза політикою.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Не посилить. Спорт є спорт. Нам потрібно бути вище того, щоб розпалювати якусь ненависть між росіянами і українцями", - відповів він на питання, чи може можлива зустріч двох команд у чвертьфіналі Євро-2020 привести до посилення напруженості між двома країнами.

Нагадаємо, раніше Пєсков прокоментував форму збірної України з футболу, з якою вона поїде на Євро-2020. За його словами, слід дочекатися офіційної позиції від УЄФА.

До цього в прес-службі УЄФА заявили, що форма української збірної, на яку нанесено гасло "Слава Україні! Героям слава!" і контур України з окупованим Кримом затверджена відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки.

Дизайн став відомий напередодні, але в Росії низка різних чиновників встигла обуритися її складовим. Зрозуміло, критиці піддалася наявність Криму, а також привітання "Слава Україні - Героям слава", яке в Росії називають "націоналістичними".

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