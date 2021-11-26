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У Путіна відповіли на слова Зеленського про переворот: Росія не займається такими справами

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Москва, П'ятниця 26 листопада 2021 13:58
У Путіна відповіли на слова Зеленського про переворот: Росія не займається такими справами Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку перевороту в тому числі за участю РФ. Прес-секретар Дмитро Пєсков зазначив, що Росія нібито не займається такими справами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"У Росії не було ніяких планів брати участь. Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - заявив Пєсков, коментуючи сьогоднішню заяву президента України.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про підготовку перевороту в Україні за участю олігарха Ріната Ахметова. Водночас він підкреслив, що переворот, який планувався на початок грудня, готує не сам Ахметов, але "його залучення обговорюється в Україні та Росії".

Він також заявив, що в розпорядженні влади опинилася якась "звукова інформація" , на якій обговорюється підготовка державного перевороту, але уточнив, що там немає голосів Ахметова та олігарха Вадима Новинського.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Рінат Ахметов
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