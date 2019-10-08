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У Путина ответили на слова Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи

Новости » Политика    08.10.2019 - 12:51
У Путина ответили на слова Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

Песков заявил, что Россия настроена на саммит "нормандской четверки"

Россия заинтересована провести встречу в нормандском формате на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи.

При этом Песков отметил, что саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным.

"Как и все страны - участницы этого формата - Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - подчеркнул Песков, передают российские СМИ.

Также Песков добавил, что "идея об участии США в нормандском формате не находит поддержки, но Вашингтон мог бы повлиять на Украину для разрешения конфликта на Донбассе".

Напомним, Пристайко заявил, что Российская Федерация ищет новые поводы, чтобы встреча лидеров четырех стран в нормандском формате не состоялась. По его словам, Россия демонстрирует неготовность принять участие в саммите "нормандской четверки".

РБК-Украина сообщало, что 3 октября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что саммит в нормандском формате вряд ли состоится в октябре из-за якобы напряженного графика Владимира Путина.

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Новости Украины Песковнормандский форматНормандская четверка
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