У Путина ответили на предложение о признании "ЛДНР". Ждут решение Госдумы

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал Песков.

Отметим, что проект подали депутаты от Коммунистической партии РФ. Документ просили включить в повестку дня Госдумы на февраль.