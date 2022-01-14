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Корниенко о российском признании "ЛДНР": последствия будут опаснее, чем в Грузии

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Киев, Пятница 14 января 2022 11:45
Корниенко о российском признании "ЛДНР": последствия будут опаснее, чем в Грузии Фото: первый вице-спикер Рады Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко считает, что если Российская Федерация признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", то последствия этого для Украины будут более опасными, чем аналогичные сценарии в Грузии. В частности, из-за открытого присутствия российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на канале "Рада".

По его словам, в случае российского признания "ЛДНР" ситуацию можно будет сравнить с абхазским и южноосетинским сценарием для Грузии. Но Корниенко считает, что эти сценарии были менее опасными для Тбилиси, чем это станет для Киева.

Он также объяснил, что последствия для Украины будут сложнее и опаснее из-за открытого присутствия российских войск на Донбассе. Первый вице-спикер Рады подчеркнул, что на сегодня такие инициативы доверяют не ведущим российским партиям, таким как Коммунистическая партия.

"КПРФ - якобы оппозиционная, но управляемая и через нее идут определенные вещи, которые зазорно выносить на рассмотрение власти", - добавил он.

Напомним, у президента России Владимира Путина до сих пор не берутся прогнозировать сроки признания оккупированных районов Донецкой и Луганских областей как "независимых республик".

Но еще год назад у Путина вообще считали нецелесообразными разговоры о признании так называемых "ЛДНР".

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