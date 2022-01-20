У Путіна відповіли на пропозицію про визнання ЛДНР. Чекають на рішення Держдуми

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі поки не коментуватимуть проект звернення Держдуми до глави держави щодо визнання "ЛДНР". У Росії почекають доти, доки документ не буде ухвалено парламентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

"Якщо я правильно розумію, все-таки в Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде прийнято, або не буде прийнято. Це депутатська ініціатива, є певна процедура, і до того, як її буде завершено, щось говорити не вважаю можливим", - сказав Пєсков.

Зазначимо, що проект подали депутати від Комуністичної партії РФ. Документ просили включити до порядку денного Держдуми на лютий.