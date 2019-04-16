У Путина ответили на планы выдавать паспорта на Донбассе

Российские власти пока не готовы комментировать информацию о планах выдавать гражданство жителям оккупированного Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Кремль пока не готов комментировать сообщения российских СМИ о том, что администрация Путина рассматривает возможность упрощенного предоставления российского гражданства жителям оккупированного Донбасса. Также Песков отметил, что подобные публикации вызваны "повышенным интересом к этой теме в российских СМИ".

Напомним, в феврале украинская разведка заявляла, что так называемое "руководство" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" объявило поэтапную выдачу российских паспортов. Предполагалось, что в первую очередь получить паспорта граждан РФ смогут "государственные служащие и представители силовых структур".

До этого представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что представители Российской Федерации на Донбассе агитируют людей получать российские паспорта.