У Путіна відкидають звинувачення в кібератаках на Україну: "не маємо жодного стосунку"
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не причетна до кібератак на сайти держструктур України. За його словами, такі звинувачення є "бездоказовими".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
"Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має жодного стосунку до цих кібератаків", - заявив Пєсков.
Він зазначив, що Москві відомо про звинувачення на її адресу, проте вони нібито є "бездоказовими".
"Ми майже звикли до того, що українці у всьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді в своїй країні"", - додав Пєсков.
Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".
Зазначимо, після чого Служба безпеки України заявила, що є ознаки причетності спецслужб Росії до цієї кібератаки.
У РНБО також вважають, що за нею стоїть Російська Федерація.
Тим часом в Офісі президента запевняють у тому, що Україна готова відповісти на неї.
Разом з тим, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою на держсайти України може стояти розвідка Білорусі.