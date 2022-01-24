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У Путина отрицают угрозу остановки поставок газа в Европу: это "фейковая истерия"

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Москва, Понедельник 24 января 2022 13:54
У Путина отрицают угрозу остановки поставок газа в Европу: это "фейковая истерия" Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российские власти отрицают возможность приостановки поставок газа в Европу, если против России введут санкции за вторжение в Украину. В Кремле отмечают, что публикации в СМИ на эту тему являются примером "фейковой истерии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это еще один блестящий пример фейковой истерии, которая конструируется за счет разный фейковых и провокационных выбросов. Россия и в самые нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергобезопасности Европы. И в самые нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом Россия безупречно выполняла контрактные обязательства, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании опасаются, что Россия может шантажировать Запад своими ресурсами, превратить газ в оружие и сократить поставки в Европу на фоне эскалации вокруг Украины.

Также стало известно, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках сжиженного газа в Европу на случай возможного сокращения импорта из России.

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