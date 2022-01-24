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В Британии опасаются, что Россия превратит поставки газа в оружие из-за Украины

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Британия, Понедельник 24 января 2022 04:24
В Британии опасаются, что Россия превратит поставки газа в оружие из-за Украины Фото: в Британии опасаются, что Россия превратит поставки газа в оружие из-за Украины (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Великобритании опасаются, что Россия может шантажировать Запад своими ресурсами. Москва может превратить газ в оружие и сократить поставки газа в Европу на фоне эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По словам собеседников издания, министры королевства провели встречу, где обсудили влияние возможного сокращения поставок газа из России на цены в стране. Отмечается, что Великобритания может столкнуться с рекордными ценами на сырье.

"В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки", - сказал изданию чиновник.

Газета отмечает, что Британия не так зависит от российского газа, как другие страны Европы. Около 40% газа в Германию поступают из России, а Швеция и Финляндия почти полностью зависят от российского газа.

Напомним, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европа столкнулась с рекордными ценами на энергоносители. Геополитическая напряженность за восточной границей ЕС и сокращение поставок газа с территории России приведет к тому, что цены будут высокими.

Также сообщалось, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках сжиженного газа в Европу. В Вашингтоне опасаются, что вторжение России в Украину может ударить по поставкам.

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