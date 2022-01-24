ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна заперечують загрозу зупинки поставок газу до Європи: це "фейкова істерія"

Новость на русском →
Москва, Понеділок 24 січня 2022 13:54
У Путіна заперечують загрозу зупинки поставок газу до Європи: це "фейкова істерія" Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російська влада заперечує можливість припинення поставок газу до Європи, якщо проти Росії введуть санкції за вторгнення в Україну. У Кремлі зазначають, що публікації в ЗМІ на цю тему є прикладом "фейкової істерії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це ще один блискучий приклад фейкової істерії, яка конструюється за рахунок різний фейкових і провокаційних викидів. Росія в нелегкі моменти наших відносин була надійним гарантом енергобезпеки Європи. І в нелегкі моменти протистояння між Сходом і Заходом Росія бездоганно виконувала контрактні зобов'язання, жодного разу не давала приводу засумніватися у своїй надійності", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великобританії побоюються, що Росія може шантажувати Захід своїми ресурсами, перетворити газ на зброю і скоротити поставки в Європу на тлі ескалації навколо України.

Також стало відомо, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу до Європи на випадок можливого скорочення імпорту з Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Газ Вторгнення Росії до України
NEWS
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон