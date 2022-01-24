У Путіна заперечують загрозу зупинки поставок газу до Європи: це "фейкова істерія"

Російська влада заперечує можливість припинення поставок газу до Європи, якщо проти Росії введуть санкції за вторгнення в Україну. У Кремлі зазначають, що публікації в ЗМІ на цю тему є прикладом "фейкової істерії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це ще один блискучий приклад фейкової істерії, яка конструюється за рахунок різний фейкових і провокаційних викидів. Росія в нелегкі моменти наших відносин була надійним гарантом енергобезпеки Європи. І в нелегкі моменти протистояння між Сходом і Заходом Росія бездоганно виконувала контрактні зобов'язання, жодного разу не давала приводу засумніватися у своїй надійності", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великобританії побоюються, що Росія може шантажувати Захід своїми ресурсами, перетворити газ на зброю і скоротити поставки в Європу на тлі ескалації навколо України.

Також стало відомо, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу до Європи на випадок можливого скорочення імпорту з Росії.