У Путіна заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі

У Кремлі заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі. Однак, кажуть, що намагаються його вирішити.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

За його словами, РФ не має відношення до того, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі.

Також він прокоментував заяву МЗС Польщі про те, що вони володіють даними про участь "Аерофлоту" в міграційній кризі. За словами Пєскова, Москва розраховує, що "божевільна ідея" про санкції проти російської компанії "Аерофлот" живе тільки в інформаційних вкиданнях.

"Давайте все таки розраховувати на те, що подібні божевільні ідеї живуть лише в подібних інформаційних вкиданнях", - сказав представник Кремля, говорячи про можливість введення Євросоюзом санкцій проти російської авіакомпанії.