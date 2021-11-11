ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Путіна заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі

Новость на русском →
Москва, Четвер 11 листопада 2021 11:51
У Путіна заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі. Однак, кажуть, що намагаються його вирішити.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, РФ не має відношення до того, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі.

Також він прокоментував заяву МЗС Польщі про те, що вони володіють даними про участь "Аерофлоту" в міграційній кризі. За словами Пєскова, Москва розраховує, що "божевільна ідея" про санкції проти російської компанії "Аерофлот" живе тільки в інформаційних вкиданнях.

"Давайте все таки розраховувати на те, що подібні божевільні ідеї живуть лише в подібних інформаційних вкиданнях", - сказав представник Кремля, говорячи про можливість введення Євросоюзом санкцій проти російської авіакомпанії.

Нагадаємо, у Польщі повідомили про першу смерть 14-річного підлітка в таборі мігрантів.

Зазначимо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Польша Білорусь
NEWS
Щороку можуть помирати 10 млн людей. Світу загрожує "постантибіотикова ера": заява Ляшко
Щороку можуть помирати 10 млн людей. Світу загрожує "постантибіотикова ера": заява Ляшко
DAILY
Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради