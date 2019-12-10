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У Путина отрицают обсуждение идеи о "муниципальной страже" на Донбассе

Новости » Политика     10.12.2019 - 01:47
У Путина отрицают обсуждение идеи о "муниципальной страже" на Донбассе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

"Нормандская четверка" не обсуждала эту идею в Париже

На нормандской встрече в Париже не обсуждалась идея президента Украины Владимира Зеленского о так называемой "муниципальной страже" на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Сообщается, что на вопрос, поднималась ли данная тема на нормандской встрече, Песков ответил отрицательно.

Отметим, на прошлой неделе стало известно о планах Зеленского предложить на встрече в нормандском формате идею создания на оккупированном Донбассе "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и группировок "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, по итогам нормандской встречи Зеленский заявил, что варианты проведения выборов на Донбассе обсудят на следующем саммите через четыре месяца.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что необходимо синхронизировать урегулирование ситуации на Донбассе с проведением политических реформ в Украине. По его словам, Украина должна внести в Конституцию изменения относительно особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей на постоянной основе.

Зеленский назвал условие политического урегулирования на Донбассе
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассНормандская четверка
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