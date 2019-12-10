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У Путіна заперечують обговорення ідеї про "муніципальну варту" на Донбасі

Новини » Політика     10.12.2019 - 01:47
У Путіна заперечують обговорення ідеї про "муніципальну варту" на Донбасі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

"Нормандська четвірка" не обговорювала цю ідею в Парижі

На нормандській зустрічі в Парижі не обговорювалася ідея президента України Володимира Зеленського про так звану "муніципальну варту" на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що на питання, чи піднімалася ця тема на нормандській зустрічі, Пєсков відповів негативно.

Відзначимо, минулого тижня стало відомо про плани Зеленського запропонувати на зустрічі в нормандському форматі ідею створення на окупованому Донбасі "муніципальної варти" з представників України, ОБСЄ та угруповань "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, за підсумками нормандської зустрічі Зеленський заявив, що варіанти проведення виборів на Донбасі обговорять на наступному саміті через чотири місяці.

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін зазначив, що необхідно синхронізувати врегулювання ситуації на Донбасі з проведенням політичних реформ в Україні. За його словами, Україна має внести зміни до Конституції щодо особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі.

Зеленський назвав умову політичного врегулювання на Донбасі
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДонбасНормандська четвірка
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