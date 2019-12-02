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У Путина отреагировали на заявления о "выходе областей" из состава Украины

Новости » Политика     02.12.2019 - 13:32
У Путина отреагировали на заявления о "выходе областей" из состава Украины
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле заявления Володина назвали оценочными

Высказывания спикера Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины являются оценочными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности Песков отметил, что заявления Володина являются оценочными и их не разделяют в Кремле и высшем военно-политическом руководстве.

"Внешняя политика РФ формулируется по Конституции президентом и реализуется в качестве инструментария МИДом", - добавил Песков.

Напомним, спикер Госдумы пригрозил Украине выходом из ее состава нескольких областей после того, как украинская делегация на форуме по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве пыталась помешать выступлению депутата Госдумы Руслана Бальбека, а также сорвала выступление "главы украинской общины" Крыма.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - заявил Володин.

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