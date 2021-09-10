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У Путина отреагировали на заявления о возможности полномасштабной войны Украины и РФ

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Пятница 10 сентября 2021 12:48
У Путина отреагировали на заявления о возможности полномасштабной войны Украины и РФ Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента Владимира Зеленского о возможности войны Украины и РФ. Он утверждает, что в Кремле "сожалеют" о таких высказываниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Песков кратко прокомментировал слова украинского президента.

"В Кремле с сожалением относятся к высказываниям Зеленского о возможности войны с Россией", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина также назвал "апокалиптичными" рассуждения Зеленского о возможности войны РФ и Украины.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что полномасштабная война возможна только в случае провокации со стороны Киева.

Напомним, сегодня Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией.

"Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал украинский президент, выступая на форуме "Ялтинской европейской стратегии".

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