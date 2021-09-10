У Путина отреагировали на заявления о возможности полномасштабной войны Украины и РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента Владимира Зеленского о возможности войны Украины и РФ. Он утверждает, что в Кремле "сожалеют" о таких высказываниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Песков кратко прокомментировал слова украинского президента.

"В Кремле с сожалением относятся к высказываниям Зеленского о возможности войны с Россией", - сказал он.

Пресс-секретарь Путина также назвал "апокалиптичными" рассуждения Зеленского о возможности войны РФ и Украины.