У Путина отреагировали на заявления о возможности полномасштабной войны Украины и РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента Владимира Зеленского о возможности войны Украины и РФ. Он утверждает, что в Кремле "сожалеют" о таких высказываниях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Песков кратко прокомментировал слова украинского президента.
"В Кремле с сожалением относятся к высказываниям Зеленского о возможности войны с Россией", - сказал он.
Пресс-секретарь Путина также назвал "апокалиптичными" рассуждения Зеленского о возможности войны РФ и Украины.
Ранее в Госдуме РФ заявили, что полномасштабная война возможна только в случае провокации со стороны Киева.
Напомним, сегодня Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией.
"Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал украинский президент, выступая на форуме "Ялтинской европейской стратегии".