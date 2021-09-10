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У Путіна відреагували на заяви про можливість повномасштабної війни України і РФ

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П'ятниця 10 вересня 2021 12:48
У Путіна відреагували на заяви про можливість повномасштабної війни України і РФ Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяви президента Володимира Зеленського про можливість війни України і РФ. Він стверджує, що в Кремлі "шкодують" про такі висловлювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Пєсков коротко прокоментував слова українського президента.

"У Кремлі з жалем ставляться до висловлювань Зеленського про можливість війни з Росією", - сказав він.

Прес-секретар Путіна також назвав "апокаліптичними" міркування Зеленського про можливість війни РФ і України.

Раніше в Держдумі РФ заявили, що повномасштабна війна можлива тільки в разі провокації з боку Києва.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією.

"Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав український президент, виступаючи на форумі "Ялтинської європейської стратегії".

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