Кучма: Зеленский дал полномочия принимать реальные решения

Фото: Леонид Кучма (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кучма заявил, что у него есть возможность сделать свой вклад в работу ТКГ

Глава украинской стороны Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал ему полномочия принимать реальные решения. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Кучма подчеркнул, что сейчас внутри Украины стало больше политических противоречий, несмотря на то, что страна переживает тяжелые времена.

"Я не мог не согласиться с этим предложением, потому что Украина переживает не самые легкие времена в своей истории. Меня удивляет, что во время войны политических противоречий в это время внутри Украины стало больше. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять и отвечать за них. Сегодняшняя встреча президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая на сегодня создана в нормандском формате, сделать свой вклад", - отметил он.

Кучма заявил, что во время перерыва он понял, что у него есть возможность работать на благо решения существующих в государстве проблем.

"Если мы принимаем там какие-либо решения, они, конечно, должны быть согласованы, то они в Украине должны выполняться. А не просто, что мы там существуем… Я иногда говорил, я не могу работать в качестве свадебного генерала. Я себе за этот перерыв понял, что есть возможность работать на благо решения тех проблем, которые есть в Украине", - добавил глава украинской стороны ТКГ.

Напомним, в понедельник Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Глава государства подчеркнул, что теперь Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы. Также он озвучил дату встречи минской группы - 5 июня.

Как писало РБК-Украина, Владимир Зеленский требует обозначить сроки выполнения минских соглашений. "У нас нет много лет на прекращение войны и на продолжение Минска. Я хочу, чтобы все эти предложения были объединены с понятными сроками выполнения того или другого пункта", - отметил глава государства.

Добавим, в прошлом году Кучма завершил работу в ТКГ по Донбассу в Минске. Его заменил бывший первый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Руслан Демченко.