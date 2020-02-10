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У Путина отреагировали на возможность обмена послами между Украиной и Россией

Новости » Политика     10.02.2020 - 12:23
У Путина отреагировали на возможность обмена послами между Украиной и Россией
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Киев и Москва пока не ведут предметного разговора об обмене послами

Украина и Россия пока не ведут предметного разговора об обмене послами, об их кандидатурах говорить преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что такая готовность декларируется министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"В целом между странами на экспертном уровне определенные контакты имеют место, вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было", - сказал он.

Ранее Лавров заявлял, что этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной. Однако он не назвал имя украинского представителя.

Добавим, Украина и Россия отозвали своих послов в 2014 году в связи с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.

Отметим, Гаагский трибунал приравнял аннексию Россией Крыма к войне. В отчете суда отмечается, что не требуется установления факта правомерности изначальной интервенции, которая повлекла за собой оккупацию.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 9 февраля, под обстрелами ранен один украинский военный со склада операции Объединенных сил. Противник применил минометы.

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