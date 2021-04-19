У Путіна відреагували на погрози США про наслідки в разі смерті Навального

США пригрозили Москві наслідками у разі смерті російського опозиціонера Олексія Навального в тюрмі . У Кремлі це "ніяк не сприйняли".

Він також нагадав, що під час телефонної розмови президентів РФ і США тема справи Навального не піднімалася.

"Ми ніяк не сприймаємо подібні заяви, які роблять представники інших держав", - заявив Пєсков.

Раніше радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, що уряд США попередив владу Росії про наслідки, якщо критик Кремля Олексій Навальний помре у в'язниці. Конкретні заходи не розголошуються.

Зазначимо, прихильники Навального заявляють, що здоров'я 44-річного критика Кремля стрімко погіршується, його прес-секретар каже, що він "помирає". За словами лікарів, у опозиціонера зростає ризик ниркової недостатності і проблем з серцем.