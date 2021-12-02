У Путина отреагировали на слова Зеленского о Крыме: прямая угроза России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости возвращения оккупированного Крыма в России расценивают как прямую угрозу. И воспринимают как готовность использовать все возможности в отношении полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы анализируем высказывания Зеленского, взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", - отметил он.

По его словам, Кремль воспринимает эти слова как готовность Украины использовать все возможности, чтобы вернуть оккупированный Крым.