Кремль о признании "ЛДНР": сейчас трудно прогнозировать

У президента России Владимира Путина не берутся прогнозировать сроки признания оккупированных районов Донецкой и Луганских областей как "независимых республик". На сегодня процесс мирного урегулирования затягивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, может ли Москва признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики"

"Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно", - отметил он.