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У Путіна відреагували на слова Зеленського про Крим: пряма загроза Росії

Автор: Ілона Свиридова

Заяву президента України Володимира Зеленського щодо необхідності повернення окупованого Криму в Росії розцінюють як пряму загрозу. І сприймають як готовність використати всі можливості щодо півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Ми аналізуємо висловлювання Зеленського, взяти вчорашнє висловлювання щодо російської проблематики. Виступаючи в парламенті Зеленський говорив, що повернення Криму має стати головною метою та філософією України. Фактично ми бачимо це як пряму загрозу, висловлену на адресу Росії", - зазначив він.

За його словами, Кремль сприймає ці слова як готовність України використати всі можливості, щоби повернути окупований Крим.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявили, що стурбовані словами Зеленського про сильну українську армію та готовність її використати.

Напередодні в Кремлі наголосили, що поки що складно говорити, коли Росія може визнати так звані "ЛДНР".

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінКрим