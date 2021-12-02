У Путіна відреагували на слова Зеленського про Крим: пряма загроза Росії

Заяву президента України Володимира Зеленського щодо необхідності повернення окупованого Криму в Росії розцінюють як пряму загрозу. І сприймають як готовність використати всі можливості щодо півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Ми аналізуємо висловлювання Зеленського, взяти вчорашнє висловлювання щодо російської проблематики. Виступаючи в парламенті Зеленський говорив, що повернення Криму має стати головною метою та філософією України. Фактично ми бачимо це як пряму загрозу, висловлену на адресу Росії", - зазначив він.

За його словами, Кремль сприймає ці слова як готовність України використати всі можливості, щоби повернути окупований Крим.