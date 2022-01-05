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У Путина отреагировали на протесты в Казахстане: "о помощи не просили"

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Алматы, Среда 05 января 2022 14:04
У Путина отреагировали на протесты в Казахстане: "о помощи не просили" Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Казахстан охватили массовые протесты. У президента России Владимира Путина отреагировали на ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на "РИА Новости".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России.

"Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - заявил он.

Напомним, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.

Отметим, cтолица Казахстана вводит режим чрезвычайного положения.

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