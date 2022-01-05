У Путина отреагировали на протесты в Казахстане: "о помощи не просили"
Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Казахстан охватили массовые протесты. У президента России Владимира Путина отреагировали на ситуацию в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина, cсылаясь на "РИА Новости".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России.
"Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - заявил он.