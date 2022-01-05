У Путіна відреагували на протести в Казахстані: "про допомогу не просили"
Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Казахстан охопили масові протести. У президента Росії Володимира Путіна відреагували на ситуацію в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков негативно відповів на питання, чи запитував Казахстан допомогу у Росії.
"Ні. Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми", - заявив він.