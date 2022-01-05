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У Путіна відреагували на протести в Казахстані: "про допомогу не просили"

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Алмати, Середа 05 січня 2022 14:04
У Путіна відреагували на протести в Казахстані: "про допомогу не просили" Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Казахстан охопили масові протести. У президента Росії Володимира Путіна відреагували на ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков негативно відповів на питання, чи запитував Казахстан допомогу у Росії.

"Ні. Ми переконані, що наші казахстанські друзі можуть самостійно вирішити свої внутрішні проблеми", - заявив він.

Нагадаємл, у Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний Інтернет і голосовий зв'язок.

Зазначимо, столиця Казахстану вводить режим надзвичайного стану.

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Казахстан Володимир Путін
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