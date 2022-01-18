У Путина отреагировали на поставки оружия Украине: не снижает напряженность

У президента России Владимира Путина отреагировали на поставки оружия Украине от ее западных партнеров. В Кремле считают, что такие поставки не способствуют снижению напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными. Тем более, якобы упоминались ПЗРК, циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности", - ответил он на вопрос о поставках.