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У Путина отреагировали на поставки оружия Украине: не снижает напряженность

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Москва, Вторник 18 января 2022 12:46
У Путина отреагировали на поставки оружия Украине: не снижает напряженность Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

У президента России Владимира Путина отреагировали на поставки оружия Украине от ее западных партнеров. В Кремле считают, что такие поставки не способствуют снижению напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными. Тем более, якобы упоминались ПЗРК, циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности", - ответил он на вопрос о поставках.

Напомним, накануне британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Лондон поделится с Украиной оборонительным вооружением и предоставит противотанковые системы.

В ночь на 18 января стало известно, что британские транспортные самолеты C-17 перебросили легкие противотанковые вооружения в Украину на фоне все более угрожающего поведения России.

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