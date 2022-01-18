У Путіна відреагували на постачання зброї Україні: не знижує напруженість

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на постачання зброї Україні від її західних партнерів. У Кремлі вважають, що такі поставки не сприяють зниженню напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це все в руслі наших занепокоєнь у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які часто не тільки є оборонними, а й наступальними. Тим більше, нібито згадувалися ПЗРК, циркуляція ПЗРК - це взагалі окрема субстанція, яка регулюється міжнародним правом. Це надзвичайно небезпечно і не сприяє зниженню напруженості", - відповів він на питання про поставки.