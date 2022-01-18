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У Путіна відреагували на постачання зброї Україні: не знижує напруженість

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Москва, Вівторок 18 січня 2022 12:46
У Путіна відреагували на постачання зброї Україні: не знижує напруженість Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на постачання зброї Україні від її західних партнерів. У Кремлі вважають, що такі поставки не сприяють зниженню напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Це все в руслі наших занепокоєнь у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які часто не тільки є оборонними, а й наступальними. Тим більше, нібито згадувалися ПЗРК, циркуляція ПЗРК - це взагалі окрема субстанція, яка регулюється міжнародним правом. Це надзвичайно небезпечно і не сприяє зниженню напруженості", - відповів він на питання про поставки.

Нагадаємо, напередодні британський міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням і надасть протитанкові системи.

У ніч на 18 січня стало відомо, що британські транспортні літаки C-17 перекинули легкі протитанкові озброєння до України на тлі все більш загрозливої поведінки Росії.

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